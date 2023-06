Belgique: il simule sa mort et réapparaît en hélicoptère lors de ses funérailles (vidéo)

- Publicité-

L’influenceur belge David Baerten, connu sous le nom de Ragnar le Fou, a orchestré une surprenante et douteuse farce pour la Fête des pères en Belgique. Après avoir simulé sa propre mort, il est réapparu lors de ses funérailles, quatre jours plus tard.

Dans une confession étonnante, Ragnar le Fou a révélé qu’il avait minutieusement préparé cette supercherie pendant un an. Seule sa femme et ses enfants étaient complices de ce stratagème audacieux. La blague de mauvais goût a atteint son paroxysme lorsque la fille de Ragnar le Fou a publié une vidéo poignante implorant le retour de son père, relate La Voix du Nord.

Une cérémonie funéraire a été organisée le dimanche 11 juin, jour de la Fête des pères en Belgique, pour rendre un dernier hommage au regretté influenceur. Cependant, l’événement a pris une tournure inattendue lorsque Ragnar le Fou est apparu subitement en hélicoptère, rompant ainsi le silence funèbre de l’assemblée. Ce retour spectaculaire a été accueilli avec un mélange de soulagement, de stupéfaction et de colère.

- Publicité-

Interrogé sur les motivations derrière cette machination diabolique, Ragnar le Fou a sobrement déclaré se sentir profondément seul et éloigné de sa famille. Cependant, ses actions ont suscité un débat intense quant aux limites éthiques de son comportement et à l’impact émotionnel sur ses proches et sa communauté en ligne.

Cette prétendue résurrection orchestrée par Ragnar le Fou a indéniablement secoué le paysage des médias sociaux et soulevé des questions sur la frontière entre le divertissement et la manipulation psychologique. Alors que certains considèrent cette farce comme une prouesse créative, d’autres condamnent fermement cette conduite irresponsable.

Ragnar le Fou se félicite d’avoir réussi son coup et affirme que sa farce a déjà commencé à produire des résultats. Bien que seule la moitié de sa famille ait assisté à son (faux) enterrement, de nombreuses personnes absentes lors des funérailles se manifestent aujourd’hui pour renouer le contact avec l’influenceur controversé.

🇫🇷 INSOLITE – Un homme a fait croire à ses proches qu'il était mort avant de se présenter à son enterrement en hélicoptère. pic.twitter.com/9MLz9ufeRl — AlertesInfos (@AlertesInfos) June 12, 2023

Articles similaires