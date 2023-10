Beauté: deux candidates transgenres en compétition pour Miss Univers 2023

- Publicité-

Le concours Miss Univers a marqué un tournant historique en accueillant sa première candidate transgenre il y a cinq ans. Depuis lors, cette compétition prestigieuse n’a cessé d’évoluer vers une plus grande inclusion et diversité. Cette année, pour la 72ème édition de Miss Univers qui se tiendra au Salvador le 18 novembre 2023, deux nouvelles candidates transgenres se présenteront, marquant ainsi une avancée significative dans la représentation des femmes transgenres dans le monde de la beauté.

La révolution dans le concours de beauté Miss Univers a commencé en décembre 2018 à Bangkok, en Thaïlande, où Angela Ponce, une candidate transgenre en provenance d’Espagne, a concouru pour le titre de Miss Univers. Sa participation a suscité un vif intérêt et a ouvert la voie à davantage d’opportunités pour les femmes transgenres dans ce domaine autrefois exclusif.

Cinq ans après la participation d’Angela Ponce, deux autres femmes transgenres vont suivre ses traces lors de la prochaine édition. Tout d’abord, il y a Rikkie Kollé, 22 ans, qui a été couronnée Miss Pays-Bas en juillet 2023. Lors de son élection, Rikkie a exprimé son désir d’utiliser sa victoire pour apporter des changements significatifs dans la société. Elle aspire à être une voix et un modèle pour toutes les jeunes femmes et les personnes queer.

Aussi, il y a Marina Machete, une hôtesse de l’air transgenre âgée de 28 ans qui a remporté le titre de Miss Portugal la semaine dernière. Pleine de fierté, Marina s’est exprimée sur les réseaux sociaux avant sa victoire, soulignant les années durant lesquelles sa participation à un tel concours lui avait été interdite. Elle se réjouit désormais de faire partie de ce groupe incroyable de finalistes en compétition pour le titre de Miss Portugal et ultimement, de représenter son pays à Miss Univers.

Comme elles, Lennie Blockmans, une candidate transgenre de 25 ans, tentera de décrocher la couronne de Miss Belgique, dans l’espoir de rejoindre les autres candidates transgenres au Salvador pour la cérémonie de Miss Univers.

Ces femmes courageuses ont brisé des barrières en se présentant à ces compétitions internationales, montrant au monde que la beauté ne connaît pas de limites. Leur participation reflète une société en évolution, qui apprécie et respecte la diversité et l’inclusion.

Le concours Miss Univers ouvre ainsi de nouvelles opportunités et permet aux femmes transgenres de se faire entendre, de lutter contre la stigmatisation et de promouvoir l’égalité. Leurs parcours sont sources d’inspiration pour de nombreuses personnes et contribuent à créer un monde plus inclusif et tolérant.