Beatrice et Eugenie d’York veulent laver leur nom après le scandale Epstein

De nouveaux éléments versés au dossier Epstein et publiés par la justice américaine le 30 janvier ont replacé le prince Andrew sous les projecteurs. Son nom y figure à de multiples reprises et des clichés privés de ses filles, Beatrice et Eugenie d’York, seraient mentionnés parmi les pièces que le duc aurait transmises à Jeffrey Epstein.

Si la famille royale s’est largement éloignée du prince, les relations entre Andrew et ses filles ne seraient pas rompues. Par ailleurs, des échanges de courriels entre Sarah Ferguson et Jeffrey Epstein ont refait surface, dans lesquels l’ancienne duchesse d’York lui aurait adressé des propos laudatifs.

Dans ce contexte délicat pour la branche d’York, le Daily Express évoque la possibilité que Beatrice et Eugenie prennent la parole. Selon le titre britannique, les deux princesses seraient de plus en plus agacées par les répercussions du dossier Epstein et réfléchiraient à un entretien exclusif afin de se démarquer de l’image renvoyée par les récents documents américains qui citent leurs parents, Sarah Ferguson et Andrew Mountbatten-Windsor.

Des propositions d’entretiens évoquées

Une source citée par le Women’s Day affirme que les princesses auraient reçu des offres importantes, évoquant notamment des interventions chez Oprah Winfrey ou des accords exclusifs avec Netflix, et qu’elles mesurent qu’elles devront un jour répondre publiquement aux questions liées à l’affaire. La même source précise qu’elles souhaiteraient rétablir leur réputation sans salir leurs parents à l’antenne, et qu’en l’état Beatrice serait la plus réservée, la démarche allant à l’encontre de son tempérament.