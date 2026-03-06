Beatrice et Eugenie d’York pourraient abandonner leurs titres

Touchées par les retombées de l’affaire Epstein et par la disgrâce de leur père, les princesses Beatrice et Eugenie d’York ont adopté un profil discret et pourraient bientôt devoir trancher sur la manière de gérer leur avenir.

Selon des comptes rendus de presse, elles n’ont pas été invitées cette année à Royal Ascot, la course hippique prévue en juin, et ne figureront pas non plus dans le cortège en calèche qui réunit traditionnellement les membres les plus en vue de la famille royale. Paris Match affirme qu’elles sont également exclues du défilé du Trooping the Colour, absences perçues comme une forme de déclassement public.

Un spécialiste consulté par la publication estime qu’il leur serait préférable de renoncer d’elles-mêmes à leurs titres princiers plutôt que d’être publiquement dépossédées, puis de se retirer discrètement. Le prince William aurait proposé à ses cousines de soumettre leurs comptes personnels et ceux de leurs associations caritatives à un audit, proposition qu’elles auraient déclinée. Leur mère, Sarah Ferguson, serait, d’après les informations relayées, retirée dans un centre de bien‑être du comté de Donegal, en Irlande.

Sarah Ferguson au cœur du scandale : un retour difficile

À la suite de la publication par les autorités américaines de documents liés à l’affaire Epstein, Sarah Ferguson reste en retrait. Des sources indiquent que, si elle a su rebondir après des polémiques antérieures, il lui sera désormais plus difficile d’effacer son lien avec l’ancien homme d’affaires.

Un proche cité par People souligne son caractère combatif, tandis que des observateurs royaux relèvent que, contrairement au passé où la famille l’avait réintégrée lors d’événements, elle paraît aujourd’hui devenue persona non grata. L’auteure Ingrid Seward considère que la situation ne lui facilitera pas les choses, et l’historien Andrew Lownie estime qu’elle rencontrera de grandes difficultés pour faire son retour.

Une amie rapporte que l’affaire constitue pour elle une leçon de vie et qu’elle est fortement affectée par la couverture médiatique. Selon ces mêmes sources, l’ancienne épouse du prince Andrew n’est pas encore réapparue en public et réfléchit à l’endroit où elle s’installera.