Beatrice d’York réapparaît à Londres avec son mari après l’affaire Epstein

Après une période de discrétion, la princesse Beatrice a refait surface à Londres. Sa sortie intervient près de dix jours après l’arrestation de son père, Andrew Mountbatten Windsor, liée à l’affaire Epstein, et elle était accompagnée de son époux, Edoardo Mapelli Mozzi.

Le 19 février, Andrew Mountbatten Windsor — frère du roi Charles III — a été placé en garde à vue pendant une dizaine d’heures. L’arrestation, survenue le jour de son 66e anniversaire à son domicile de Sandringham, dans le Norfolk, intervient dans le cadre d’une enquête pour abus de fonction publique. Il est notamment soupçonné d’avoir transmis des informations confidentielles à Jeffrey Epstein alors qu’il occupait, entre 2001 et 2011, le poste de représentant spécial du Royaume-Uni pour le commerce et l’investissement.

Le vendredi 27 février, Hello! Magazine a repéré Béatrice en compagnie de son mari et d’un petit groupe d’amis. Sur les photos, elle porte un long manteau bleu et tient une tasse de café ; l’analyse des images par le journaliste Matthew Moore indique également qu’elle avait son alliance. Les clichés montrent le couple aux côtés de la conservatrice Carrie Scott, tandis qu’Edoardo et le compagnon de Carrie, Nick Lazarus, suivaient à proximité. Sa sœur cadette, Eugenie, n’était pas présente ce jour-là, mais avait été aperçue en début de semaine à Notting Hill avec son époux Jack Brooksbank.

D’après un proche, Eugenie ne paraît pas chercher à se dissimuler

Hello! Magazine décrit Eugenie lors de sa sortie : legging, baskets, sweat-shirt noir à inscription fluo, veste, cheveux noués en queue-de-cheval et casquette. Un proche cité par People a déclaré qu’elle discutait avec une connaissance, semblait détendue, riait et affichait une attitude informelle, donnant l’impression de ne pas vouloir se cacher. Elle a été vue en train de commander un café. Pour elle comme pour Béatrice, il s’agissait de sorties privées, loin des grandes foules.