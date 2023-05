Bayern: Tuchel réagit à la rumeur Lucas Hernandez au PSG

-Publicité-

Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel s’est dit «surpris» des rumeurs d’un accord entre le PSG et Lucas Hernandez pour un transfert cet été. Il assure d’ailleurs qu’il compte sur son défenseur pour la saison prochaine.

Selon une information du quotidien L’Équipe ce jeudi matin, Lucas Hernandez aurait trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain, pour rejoindre le club francilien cet été. Une information qui a pris de l’ampleur ces dernières heures en Allemagne. Plusieurs médias locaux ont démenti l’info, assurant que Luca Hernandez allait prolonger son contrat avec le Bayern Munich. En conférence de presse ce vendredi, en marge du déplacement de son équipe à Cologne demain en Bundesliga, l’entraîneur Thomas Tuchel a clarifié la situation.

«Lucas ne sera pas dans l’équipe demain. Il serait plus qu’irresponsable de l’inclure. Il ne s’est entraîné que partiellement et sans contact, a précisé l’ancien entraîneur du PSG, avant d’évoquer les rumeurs de transfert impliquant son joueur. J’ai entendu (les rumeurs ndlr) et j’ai été surpris. Lucas joue un grand rôle dans mes projets, c’est un leader pour moi», a-t-il assuré.

- Publicité-

Recruté en 2019 en provenance de l’Atlético de Madrid pour un montant de 80 millions d’euros, Lucas Hernandez se retrouve actuellement à un an de la fin de son contrat. On sera certainement fixé sur ses intentions dans les semaines à venir. Le joueur pourrait donc prolonger son contrat, ou confirmer les informations de L’Équipe en rejoignant le PSG à la fin de la saison.

Articles similaires