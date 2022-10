Dans un long post sur son compte Instagram, Bouna Sarr a dénoncé le traitement à lui infliger par la douane allemande ce weekend, à l’aéroport de Munich. Le latéral droit sénégalais du Bayern dit avoir été traité « comme un dealer ».

L’aventure allemande de Bouna Sarr ne se passe visiblement pas très bien pour le Sénégalais. Récemment opéré d’un genou, ce qui l’écarte définitivement d’une participation à la Coupe du monde 2022 avec les Lions de la Téranga, le latéral droit du Bayern doit également faire avec les contrôles chocs de la douane allemande.

En effet, alors qu’il rentrait dimanche d’un weekend en famille, le sénégalais a été arrêté à l’aéroport de Munich. Sans ménagement, les autorités douanières lui auraient infligé un traitement inacceptable, tel que dénoncer par le joueur sur les réseaux sociaux.

«Tu arrives à l’aéroport, tu attends ton bagage, et sur plus de 200 passagers, c’est sur toi qu’on décide de jeter un chien de douane qui t’escalade le corps comme si tu étais un ‘malpropre’ ou un ‘dealer’ avec des simples claquements de doigts ! Puis on te justifie ça comme un simple contrôle de routine», a dénoncé l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille sur Instagram.

Alors que le Lion a fait un scandale, horrifié, ainsi que les témoins de la scène, par ce contrôle visiblement musclé, la scène, digne d’un film hollywoodien, s’est poursuivie dans l’un des locaux de l’aéroport. « Mais après une réaction de ma part et celle des passagers témoins et, pour certains même choqués de la scène, on préfère t’isoler dans une pièce à l’abri des regards et t’inventer des délits pour mieux justifier qu’ils n’ont pas commis une erreur !

Ensuite, on te bloque plus de 2h pour te confisquer des biens de valeurs en prétextant que tu n’es pas en règle. Je me demanderais toujours quand est ce qu’on pourra aussi se sentir chez NOUS ? Vraiment ça doit cesser», a conclu le natif de Lyon, déplorant une forme de discrimination. Pour l’heure, les services de sécurité de l’aéroport, ni même le Bayern Munich, n’ont réagi à cette dénonciation du défenseur sénégalais.