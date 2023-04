Bayern: Thomas Tuchel s’enflamme pour Joao Cancelo

En conférence de presse d’avant match ce lundi, l’entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel a déclaré sa flamme pour son latéral droit, Joao Cancelo.

Prêté par Manchester City en janvier, le latéral Joao Cancelo, (10 matchs et 1 but toutes compétitions avec Bayern Munich cette saison) n’était pas vraiment un titulaire indiscutable sous Julian Nagelsmann. Le départ du coach allemand, remplacé par Thomas Tuchel, pourrait donc être une bonne nouvelle pour le défenseur portugais, d’autant plus que le nouvel entraîneur bavarois est son fan inconditionnel. En conférence de presse ce lundi, Tuchel a encensé Cancelo.

« J’aime Cancelo. J’ai dû jouer contre lui trop souvent. Il a la plus grande qualité individuelle dans la compréhension du jeu, avec son pied gauche, avec son pied droit, ses passes, sa créativité. C’est exceptionnel. C’est un joueur différent de Benjamin Pavard, à 100%. (…) Je pense que João peut aussi jouer à gauche dans une défense à quatre. Il a également joué comme l’un des deux milieux défensifs grâce à sa compréhension du jeu. Ses principaux atouts sont ses centres, sa précision sur les centres hauts et sa finition. Je suis plus qu’heureux qu’il soit là« , a lancé l’ancien entraîneur de Chelsea, selon les retranscriptions de Maxifoot.

Reste à voir si l’Allemand souhaitera conserver l’international Portugais dans son effectif en fin de saison. L’option d’achat du Lusitanien s’élève à 70 millions d’euros. En attendant, Joao Cancelo devrait avoir plus de temps de jeu avec le Bayern Munich jusqu’à la fin de la saison.