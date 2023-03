Bayern: Thomas Müller n’a pas peur de Kylian Mbappé

Dans le dernier numéro de sa Newsletter, Thomas Müller a évoqué l’entrée en jeu de Kylian Mbappé lors de la manche aller du huitième de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich.

Le 14 février dernier, le Bayern Munich se déplaçait sur la pelouse du Paris Saint-Germain a l’occasion des huitièmes de finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre remportée par les Allemands sur la plus courte des marges (1-0). Laissé sur le banc au coup d’envoi, Kylian Mbappé a néanmoins provoqué quelques frayeurs dans le camp bavarois. Le français avait d’ailleurs été longuement loué par la presse française pour cette performance.

Dans le dernier numéro de sa Newsletter, Thomas Müller a toutefois relativisé cette entrée du natif de Bondy. S’il reconnaît la force du français, il assure également ne pas avoir peur de lui. « Quand Paris a fait entrer Mbappé lorsque l’on menait 1-0, il a tout de suite pu prouver sa qualité. Cependant, il ne faut pas en faire trop et le voir plus beau qu’il l’a été réellement. Son action la plus dangereuse dans le match a été son but hors-jeu. Mais pas de doute, c’est un danger absolu, peut-être même actuellement le meilleur finisseur au monde« , a confié le joueur de 33 ans.

Le Bayern Munich et le PSG se retrouvent mercredi prochain pour le compte de la manche retour de leur choc en huitièmes de finale de la C1. En ballotage favorable, après leur victoire à l’aller, Thomas Müller et les siens devront tout de même faire attention à Kylian Mbappé qui donnera sans doute tout pour qualifier son équipe au tour suivant.