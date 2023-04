Bayern: Sadio Mané lâché par le vestiaire?

-Publicité-

Selon les informations de Sky Sports, un certain nombre des coéquipiers de Sadio Mané au Bayern Munich lui auraient tourné le dos, après son coup porté à Leroy Sané.

Le Bayern Munich vit une saison très compliquée, et le coup de sang de Sadio Mané contre Leroy Sané a jeté de l’huile sur le feu. Pour rappel, l’attaquant sénégalais a frappé son coéquipier Leroy Sané au visage, le blessant au passage à la bouche, après le quart de finale aller de la Ligue des champions contre Manchester City. Sous le feu des projecteurs depuis ce moment, l’ancien buteur de Liverpool, qui ne se retrouve pas non plus sur le terrain depuis son arrivée en Bavière, est annoncé sur le départ cet été.

Et selon les dernières informations de Sky Sport, Mané n’est plus en odeur de sainteté avec ses coéquipiers non plus. Selon le média allemand, une atmosphère toxique s’est installée autour de la vedette des Lions de la Teranga. En effet, en plus de Leroy Sané, son comportement aurait profondément blessé ses coéquipiers et plusieurs d’entre eux lui auraient tourné le dos dans le vestiaire.

Sky Sport fait également savoir que Mané est l’objet de critiques acerbes en interne. Dans les bureaux de la Saebener Strasse, où se trouve le siège du Bayern, il se murmure ainsi que l’exigence et la performance ne vont pas forcément de pair avec l’ailier de 31 ans. On peut le dire, l’aventure du champion d’Afrique en titre au Bayern Munich tourne au vinaigre. Le buteur Sénégalais devrait peut être se chercher un autre point de chute dès la prochaine saison pour se relancer et fermer ce passage, peu glorieux, de sa carrière.

