Bayern: partir ou rester? Sadio Mané a pris sa décision

-Publicité-

De plus en plus poussé vers la sortie (au moins par la presse locale), après sa première saison décevante au Bayern Munich, Sadio Mané a pris sa décision pour son avenir. Et le Sénégalais veut rester et s’imposer chez les Bavarois.

Malgré un titre de champion d’Allemagne cette saison, remporté in extrémis, le Bayern Munich veut renforcer son effectif en vue du prochain exercice. Des arrivées sont donc prévues pour densifier surtout le secteur offensif, qui a montré ses limites. Et bien évidemment, il faut de la place pour accueillir tout ce monde. D’où la décision radicale du président du club, Herbert Hainer, de vendre pour recruter un attaquant de classe mondiale.

Une restructuration dont pourrait faire les frais, Sadio Mané. Recruté cet été pour notamment faire oublier Robert Lewandowski, parti au Barça, l’attaquant sénégalais est très loin du compte. Décevant cette saison, le champion d’Afrique a également mis une partie du vestiaire à dos, après son coup de sang contre son coéquipier Leroy Sané. A en croire la presse allemande, l’entraineur du Bayern, Thomas Tuchel, n’est pas un grand fan du profil de Sadio Mané et aurait ouvert la porte à un départ du natif de Bambali cet été.

- Publicité-

Mais Sadio Mane ne compte pas quitter son club au prochain mercato estival. Selon les informations de BILD, le joueur de 31 ans veut rester et s’imposer chez les champions d’Allemagne, après sa première saison catastrophique. Il n’a aucune intention de partir et aurait informé les dirigeants du Bayern de sa décision.

Actuellement au Bénin dans le cadre de la rencontre face aux Guépards (samedi 17 juin) en 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023, le buteur sénégalais a également confié à ses employeurs qu’il sera présent lors de la reprise pour la présaison le 13 juillet. A rappeler que Mané a inscrit 11 buts et délivré 5 passes décisives toutes compétitions confondues lors de la saison 2022-2023.

Articles similaires