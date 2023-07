Bayern Munich: un ancien du club doute de Harry Kane

-Publicité-

Pour Sky Sport, Markus Babbel, ancien joueur du Bayern Munich, a donné son avis sur la possible arrivée de Harry Kane dans le club allemand cet été. Selon l’ancien défenseur, le profil de capitaine des Three Lions ne correspond pas forcément au style de jeu des bavarois.

Après l’échec Sadio Mané, qui n’a pas su prendre la relève de Robert Lewandowski, parti au FC Barcelone l’été dernier, le Bayern Munich met les bouchées double pour souffrir Harry Kane. Le club allemand a déjà fait plusieurs offres aux Spurs, qui les ont toutes rejetées malgré le désir du buteur an glais de rejoindre le champion d’Allemagne en titre. Un bras de fer semble donc s’installer entre les trois parties qui ne démordent pas.

Face à cette situation, certains anciens du club ont commencé par s’interroger sur la possible venue d’Harry Kane. C’est le cas de Markus Babbel, ancien défenseur droit dans les années 90, qui s’est montré réticent quant à ce transfert, lors d’un entretien accordé à Sky Sport. «Il est un attaquant exceptionnel, mais je ne suis tout simplement pas sûr qu’il soit à 100% adapté au Bayern. Parce qu’il est le type de joueur qui aime décrocher au milieu de terrain et récupérer les ballons.

- Publicité-

Je ne le vois pas comme un joueur classique qui se tient dans les seize derniers mètres et qui attend que les balles arrivent. C’est pourquoi je ne sais pas si c’est la solution idéale pour le Bayern. Le joueur lui-même apporte une quantité incroyable de qualité et est exceptionnellement bon. La question est de savoir s’il s’intègre dans le système du Bayern Munich», déclare-t-il relayé par Footmercato. Un avis qu’on peut comprendre quand on sait que les derniers attaquants du Bayern étaient des purs finisseurs. Mais, c’est peut-être le moment pour les bavarois de changer avec Harry Kane.

Articles similaires