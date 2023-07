Bayern Munich: Uli Hoeness exclut la signature de Victor Osimhen

-Publicité-

L’ancien attaquant du Bayern Munich et président d’honneur Uli Hoeness a confirmé la position du club sur l’attaquant nigérian de Naples, Victor Osimhen.

Le président d’honneur et ancien joueur du Bayern Munich , Uli Hoeness, a évoqué de récentes rumeurs liant la star nigériane de Naples, Victor Osimhen, à un éventuel transfert chez les Bavarois. L’ancien attaquant allemand s’est récemment exprimé sur la quête du club pour occuper le poste vacant d’avant-centre laissé par le transfert de l’attaquant polonais Robert Lewandowski à Barcelone.

Hoeness a confirmé que les champions d’Allemagne sont à la recherche d’un nouvel attaquant, mais a également noté qu’un accord serait difficile à trouver. S’adressant à t-online.de, Hoeness a noté la difficulté de signer un avant-centre de classe mondiale par le Bayern Munich: « Je ne connais pas le budget exact, mais il y a beaucoup de spéculations à ce sujet. Une chose est sûre : quoi qu’il en soit, signer un attaquant de haut niveau coûtera cher. »

Cependant, il a un favori parmi les cibles potentielles du Bayern Munich: « Kane s’intégrerait très bien si vous voulez une garantie d’impact immédiat (…) Kane a montré pendant près d’une décennie qu’il est un attaquant de haut niveau. De ce point de vue, il y aura peu de risques et beaucoup d’opportunités. Il apporte une quantité incroyable d’expérience et de qualité à la table. Il peut marquer des buts avec son pied droit ou gauche et sa tête. C’est un attaquant complet. Kane a 29 ans et serait une signature coûteuse. Mais très clairement, il serait en mesure d’aider le Bayern immédiatement.«

L’ancien international allemand de 71 ans a également parlé d’autres cibles, dont Osimhen et Randal Kolo Muani de Francfort: « Ce sont [Kolo Muani et Osimhen] tous les deux d’excellents attaquants, même s’ils ont tous les deux 24 ans. Osimhen est un peu plus loin car il évolue depuis longtemps dans un championnat de haut niveau. Le Bayern peut planifier une décennie avec n’importe lequel d’entre eux. Osimhen a un peu plus d’expérience ».

Malgré son admiration pour l’attaquant nigérian, il a semblé exclure la signature d’Osimhen sur la base de son prix, notant que « le Bayern Munich n’accepte pas [le prix d’Osimhen] si les chiffres allant jusqu’à 180 millions d’euros sont corrects ».

Osimhen a été fortement lié à un départ de Naples cet été, mais un déménagement dans un autre club pourrait être entravé par l’énorme prix que Napoli lui a imposé, avec seulement quelques clubs du football mondial actuellement capables de payer les 180 millions d’euros annoncés.

