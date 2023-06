Bayern Munich: Raphaël Guerreiro justifie son choix

Dans un communiqué accordé au site du club, dans la foulée de sa signature, Raphaël Guerreiro a justifié son choix de rejoindre le Bayern Munich.

C’était annoncé, c’est désormais officiel. Le portugais Raphaël Guerreiro s’est engagé avec le Bayern Munich ce vendredi, après la fin de son contrat avec le Borussia Dortmund, club dans lequel il évoluait depuis 2016. Il a signé un contrat de trois ans avec les Bavarois et vient concurrencer Alphonso Davies sur le flanc gauche de la défense du champion en titre de la Bundesliga. Dans un entretien accordé au site de son nouveau club, l’international portugais a justifié son choix de rejoindre la Bavière.

“Lorsque l’appel est venu du FC Bayern, j’ai pris ma décision rapidement. C’est un honneur pour moi de pouvoir jouer pour ce grand club, et j’estime également Thomas Tuchel de notre temps ensemble à Dortmund. Je suis un joueur qui veut toujours le ballon – il s’agit de contrôler le jeu et je veux créer des occasions. Je vais tout donner pour qu’on gagne le plus de titre possible. C’est la philosophie du FC Bayern.”, a-t-il expliqué.

L’arrivée du défenseur réjouit également le Bayern Munich, comme l’a indiqué le directeur général du club, Jan-Christian Dreesen. « Raphaël Guerreiro fait partie des joueurs les meilleurs et les plus réguliers de la Bundesliga depuis des années. Il est polyvalent et a une expérience internationale, et s’intègre parfaitement dans notre équipe en tant que personnage et joueur. Nous sommes très heureux d’avoir pu le signer et qu’il porte le maillot du FC Bayern à l’avenir. L’entraîneur et nous, en tant que dirigeants, sommes d’accord sur le fait qu’il améliorera sans aucun doute notre jeu. », a-t-il déclaré au site du Bayern.

