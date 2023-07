Bayern Munich: Leroy Sané relance la polémique avec Sadio Mané

Leroy Sané n’a visiblement pas passé l’éponge sur le gifle reçu de la part de Sadio Mané la saison dernière. L’international allemand a eu un geste polémique envers son coéquipier, qui a fait la une des médias lors de la présentation de l’équipe du Bayern, dimanche.

L’incident entre Sadio Mané et Leroy Sané la saison dernière avait fait couler beaucoup d’encre. Et d’après les dernières images, il semblerait que l’international allemand n’ait pas tourné la page de leur altercation. Ce dimanche, lors de la présentation de l’équipe de Bayern Munich au public, Leroy Sané a une fois de plus fait parler de lui avec un geste polémique.

En effet, lorsque le speaker a annoncé la présentation de Sadio Mané, tous les joueurs du Bayern ont applaudi le joueur sénégalais, à l’exception de Leroy Sané, qui a délibérément ignoré le champion d’Afrique. Ce geste laisse entendre que l’attaquant allemand n’a pas laissé derrière lui l’incident avec Sadio Mané.

- Publicité-

Il est désormais bien connu que l’ancien joueur de Liverpool est poussé vers la sortie au Bayern Munich. La question qui se pose désormais est de savoir s’il restera dans le club bavarois ou s’il rejoindra les écuries de la péninsule arabique qui lui font les yeux doux. Affaire à suivre.

Articles similaires