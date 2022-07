Bayern Munich: l’entraîneur Julian Nagelsmann tacle le FC Barcelone

En conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur du Bayern Munich, Julian Nagelsmann a évoqué le départ de Robert Lewandowski pour le FC Barcelone. L’occasion pour le technicien allemand d’envoyer un tacle bien appuyé au FC Barcelone.

«Le FC Barcelone et le Bayern Munich ont trouvé un accord concernant le transfert de l’attaquant polonais Robert Lewandowski pour un total de 45 millions d’euros plus 5 en variables. Le joueur polonais signera un contrat de quatre saisons et sa clause libératoire s’élève à 500 millions d’euros», a écrit mardi le Barça, rendant officiel le recrutement du polonais.

Présent en conférence de presse ce mercredi, l’entraîneur du Bayern Munich Julian Nagelsmann a logiquement été interrogé sur le départ du deuxième meilleur buteur de l’histoire du club.

« Quand quelqu’un comme Robert joue devant, vous faites plus de centres. La façon dont nous allons jouer va changer. C’est un nouveau Bayern Munich. Ce sera un défi – et j’aime les défis. C’est bon pour tout le monde, nous devons trouver de nouvelles façons de jouer et d’être créatifs. Dans le passé, il aurait peut-être été plus facile pour l’adversaire de se préparer à notre jeu. Maintenant, nous allons être encore plus imprévisibles », a déclaré le technicien allemand déclaré.

Julian Nagelsmann a également profité de l’occasion pour adresser un tacle au FC Barcelone, qui fait face à des difficultés financières, mais qui n’hésitent pas à sortir le chéquier lors de ce mercato estival. « Le seul club qui n’a pas d’argent, mais qui achète tous les joueurs qu’il veut. Je ne sais pas comment faire ça. C’est un peu bizarre, un peu fou », a glissé l’ancien coach de Leipzig, à l’endroit des Blaugranas.