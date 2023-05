Bayern Munich: la sortie de Thomas Tuchel sur la situation effrayante de Sadio Mané

-Publicité-

Auteur d’un raté ce weekend, lors de la victoire face au Hertha Berlin (2-0) en Bundesliga, Sadio Mané a un peu plus cristallisé les tensions en Allemagne. Face à la presse, l’entraîneur du Bayern, Thomas Tuchel, a tenté de relativiser la situation de son joueur.

C’est un secret de polichinelle. Sadio Mané n’est plus que l’ombre de lui-même depuis le début de cette année 2023. Relégué sur le banc depuis la venue de Thomas Tuchel en bavière, l’attaquant sénégalais ne semble pas non plus utiliser ses maigres temps de jeu pour rebondir.

Peu dangereux (malgré un penalty provoqué) lors des quarts de finale retour de la Ligue des champions contre Manchester City, le champion d’Afrique en titre a manqué ce weekend un but tout fait, contre Hertha Berlin (2-0) en Bundesliga. Sur l’ensemble de la saison, son bilan est effrayant. Seulement 7 buts marqués pour un joueur arrivé deuxième au Ballon d’Or 2022.

Des stats qui qui font dire à plusieurs supporters que le Lion de la Téranga n’a pas les bagages qu’il faut pour rester chez le géant munichois. Son départ au prochain mercato estival a même circulé dans la presse ces dernières semaines. Face à ces rumeurs de plus en plus persistantes, Thomas Tuchel a tenté de calmer les ardeurs sur la situation de son attaquant. Le coach allemand a tenté de trouver une explication aux difficultés de l’ex canonnier des Reds.

« Sadio a commencé en tant qu’ailier gauche, ce qui est à mon avis son meilleur poste depuis qu’il joue à Liverpool. Aujourd’hui, notre jeu était plus axé sur la droite parce que la liaison entre Nous’, King’ et Serge était meilleure qu’à gauche entre João, Jamal et Sadio. João était souvent isolé« , a-t-il confié aux journalistes. Avant d’ajouter : “La situation est telle qu’elle est. Il doit garder la tête haute et continuer à travailler. Il a marqué un nombre incalculable de buts dans le championnat le plus difficile du monde. » Pour rappel, Sadio Mané est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2025.

