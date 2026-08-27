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Bayern Munich : Jamal Musiala absent contre Stuttgart malgré son retour à l’entraînement collectif

Vincent Kompany a confirmé jeudi 27 août 2026 que Jamal Musiala participerait à l’entraînement collectif du Bayern Munich, mais pas au groupe retenu pour le match contre le VfB Stuttgart. L’international allemand manquera donc l’ouverture de Bundesliga des Bavarois.

Henry DONCHE
Publié le à
Football
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Bayern Munich : Jamal Musiala absent contre Stuttgart malgré son retour à l’entraînement collectif
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Le technicien belge a ainsi écarté l’idée d’un retour immédiat en compétition, alors que le joueur retrouve seulement les séances avec le reste de l’effectif. Le Bayern avance sur une reprise graduelle, en associant décision sportive et suivi médical, plutôt que sur un retour précipité.

Jamal Musiala avait auparavant expliqué qu’un dysfonctionnement neurologique provoquait chez lui de brèves absences désormais traitables. Cette situation conduit le club à rester prudent sur son calendrier de retour à la compétition.

Le coup d’envoi de Bayern Munich-VfB Stuttgart est prévu vendredi 28 août 2026 à 20h30.

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