Bayern Munich: El Hadj Diouf veut la vérité sur l’affaire Mané-Sané

-Publicité-

Visiblement pas convaincu du récit et des explications faites jusqu’ici sur l’affaire Mané-Sané, qui a coulé beaucoup d’encre et de salive, El Hadj Diouf veut se faire son propre avis sur ce dossier. L’ancienne gloire sénégalaise souhaite rencontrer son jeune frère pour évoquer cet incident.

L’affaire avait fait le tour de la communauté sportive. A la sortie de la lourde défaite du Bayern Munich face à Manchester City (0-3) en quart de finale aller de la Ligue des champions, Sadio Mané avait giflé son coéquipier Leroy Sané dans les vestiaires de l’Etihad stadium. Irrité par les propos racistes de l’international allemand, selon certaines sources, l’attaquant sénégalais a dégainé contre le joueur bavarois. Une réaction très musclée du champion d’Afrique 2022 qui lui a valu une lourde sanction de la part du club munichois.

Mais pour El-Hadji Diouf, ex-international sénégalais (70 sélections, 24 buts), cette affaire ne mérite pas une telle tempête médiatique. Le Mondialiste 2002 veut se faire son propre avis sur l’incident.

El-Hadji Diouf veut parler avec Sadio Mané

- Publicité-

Dans un entretien accordé à La Nouvelle Chaîne Ivoirienne, El-Hadji Diouf a tenté de calmer le jeu. “J’ai eu à me pendre la tête avec des adversaires. Ce sont des choses qui arrivent dans un vestiaire. Sadio n’est pas quelqu’un de violent, ni de méchant pour agir comme cela. Je ne sais pas encore ce qui s’est passé.

On se parle tous les jours, mais je ne l’ai pas appelé ces deux derniers jours parce qu’il y a beaucoup de gens qui parlent et j’ai préféré le laisser se concentrer. Je l’appellerai pour avoir les vraies informations, a fait savoir l’homme de 42 ans. Ils (Mané et Sané, ndlr) sont du même pays et de la même région (…). Le papa de Sané (ex-international sénégalais, ndlr) a aussi beaucoup fait pour la sélection. Il ne faut pas l’oublier. » El Hadj Diouf souhaite donc s’entretenir directement de cette affaire avec Sadio Mané. Le Ballon d’or 2022 ne s’est lui, pas encore exprimé publiquement sur cette altercation.

Articles similaires