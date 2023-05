Bayern Munich: Choupo-Moting de retour à l’entrainement

-Publicité-

Éloigné des terrains depuis trois semaines, Eric Maxim Choupo-Moting a repris ce mardi le chemin de l’entrainement. Mais le Camerounais est incertain pour la 32e journée de Bundesliga, samedi 13 mai, contre Schalke, à l’Allianz Arena.

Enfin une bonne nouvelle pour Choupo-Moting. Ecarté des pelouses depuis trois semaines en raison d’une gêne musculaire, l’attaquant camerounais a repris mardi le chemin de l’entrainement. Le Lion Indomptable s’est entrainé individuellement « avec un genou lourdement bandé », comme l’indique, vidéo à l’appui, le compte Bayern & Germany sur Twitter. Il s’agit d’une première étape en vue de son retour sur les terrains, même s’il est peu probable qu’il joue samedi, lors de la réception de Schalke 04 en 32è journée de Bundesliga.

Eric Maxim Choupo-Moting is training individually today with a heavily bandaged knee [🎥 @itstheicebird]pic.twitter.com/yJpOWjcukH — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 9, 2023

Une nouvelle pas si bonne finalement pour l’ancien du PSG qui va devoir prendre son mal en patience. Lui, qui a vu son temps de récupération devenir « un peu plus long que prévu » à cause d’une « gêne » récurrente, comme expliqué par son entraîneur vendredi dernier avant d’affronter le Werder Brême (1-2), pour le compte de la 31e journée de championnat.

- Publicité-

En baisse de forme depuis son retour de la Coupe du monde 2022 au Qatar et critiqué par ses dirigeants pour son rendement, Choupo-Moting vit une situation des plus compliquées en cette fin de saison en bavière. Le natif de Hambourg a notamment raté plus de 30% des matches du Bayern. Un bilan qui pourrait s’allonger si le champion d’Afrique 2017 venait à manquer les trois dernières rencontres du club.

Articles similaires