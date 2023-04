Bayern: mauvaise nouvelle pour Choupo-Moting, avant le choc contre Man City

Dans un message publié ce lundi matin, le Bayern Munich a annoncé le forfait de son attaquant camerounais, Eric Maxim Choupo-Moting, pour le déplacement à Manchester City, dans le cadre des quarts de finale aller de la Ligue des champions.

La Ligue des champions fait son retour cette semaine, avec les rencontres aller des quarts de finale. Et le match le plus attendu de ce tour est sans aucun doute le choc entre le Bayern Munich et Manchester City, deux prétendants déclarés au titre. Auteurs de prestations mitigées après trois rencontres sous la direction de Thomas Tuchel (2 victoires et une défaite), les Bavarois devront relever le niveau pour espérer se défaire de l’orge mancunien. Mais, pour la manche aller de ce duel, prévu ce mardi (19h, GMT+1) en Angleterre, les Munichois devront faire sans leur attaquant Eric Maxim choupo-Moting

Le Camerounais est forfait pour la rencontre, comme l’a annoncé le Bayern Munich ce lundi matin. “Eric Maxim Choupo-Moting ne pourra pas faire le voyage à Manchester. L’attaquant est absent en raison de problèmes au niveau de son genou”,a écrit le champion d’Allemagne en titre sur ses réseaux sociaux. Déjà absent lors du déplacement à Fribourg, ce week-end, l’ancien buteur du Paris Saint-Germain est toujours convalescent.

ℹ️ Eric Maxim Choupo-Moting wird die Reise nach Manchester nicht mit antreten können. Der Angreifer fehlt aufgrund von Kniegelenksproblemen. #UCL #FCBayern #FCBMCI — FC Bayern München (@FCBayern) April 10, 2023

Avec ce forfait, l’entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel devrait titulariser Sadio Mané à la pointe de l’attaque bavaroise contre Manchester City. Une opportunité pour le Ballon d’Or africain, laissé sur le banc depuis son retour de blessure, de montrer à son nouvel entraîneur qu’il mérite une place de titulaire.