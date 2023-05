Bayern: Manuel Neuer de retour à l’entraînement

-Publicité-

Blessé depuis décembre dernier, le gardien de but allemand du Bayern Munich Manuel Neuer a fait son retour à l’entraînement. Le club bavarois a annoncé la nouvelle ce jeudi.

Victime d’une fracture de la partie inférieure de la jambe droite après une chute sur les pistes de ski en décembre dernier, le gardien de but allemand Manuel Neuer est absent des pelouses depuis. La fin de sa saison a été même annoncée dans la foulée et certains médias allemands ont même évoqué la possibilité de la fin de carrière du champion du monde 2014. Mais bonne nouvelle pour le dernier rempart munichois ce jeudi.

En effet, l’international allemand avec 117 sélections a effectué son retour sur le terrain d’entraînement ce jeudi, comme l’a annoncé le Bayern Munich sur les médias sociaux. “Enfin de retour sur le terrain ! Manuel Neuer a commencé cette semaine à faire des exercices individuels spécifiques aux gardiens de but sur le terrain d’entraînement du FC Bayern à Säbener Straße”, a écrit l’actuel leader de Bundesliga.

- Publicité-

De son côté, Neuer s’est montré satisfait de son retour. « Je suis satisfait. Nous ne nous fixons pas d’horaire. J’essaie de repousser les limites, de tirer le maximum de tout pour pouvoir progresser et avancer le plus rapidement possible« , a déclaré le portier allemand. Cependant, il est peu probable que Neuer participe aux derniers matchs du Bayern Munich en Bundesliga, si l’on se réfère au communiqué publié il y a six mois, qui indiquait une fin de saison pour le gardien de 37 ans.

Articles similaires