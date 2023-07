Bayern: le groupe de Thomas Tuchel pour la tournée japonaise avec Mané

L’entraineur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la tournée de pré-saison au Japon. Indésirables, Sadio Mané et Bouna Sarr sont dans le groupe.

C’est devenu une tradition pour les géants européens. Une tournée estivale hors du vieux continent pour préparer la saison prochaine. Champion d’Allemagne en titre, le Bayern Munich a décidé de s’exiler au Japon pour y affuter ses armes pour le prochain. Une tournée entrant dans le cadre de l’Audi Summer tour qui verra les Bavarois affronter notamment Manchester City.

Pour l’occasion, Thomas Tuchel a dévoilé sa liste des joueurs retenus. Le technicien allemand a fait appel à 44 éléments avec Sadio Mané et Bouna Sarr. Annoncés partant cet été, les deux internationaux sénégalais feront le voyage en terre nipponne, peut-être le dernier avec l’ogre munichois. Thomas Muller et Eric Choupo-Moting seront eux absents de la tournée. Les deux joueurs sont laissés au pays à cause des blessures.

L’attaquant camerounais a été touché lors de la rencontre contre FC Rottach-Egern, ou le Bayern avait explosé cette équipe sur le score de 27-0. Entré à la pause, alors que les Munichois menaient au score par 18-0, Choupo-Moting n’a disputé que 10 minutes avant de céder sa place à la 56e minute. Sur un contact pourtant léger avec un défenseur adverse, le buteur camerounais a ressenti une douleur au niveau de son genou et a été contraint de quitter la pelouse. Cette blessure lui a coûté le voyage au Japon.

