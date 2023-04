Bayern: le club en crise? Thomas Tuchel répond

-Publicité-

En conférence de presse d’avant match ce vendredi, l’entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel refuse de parler de crise, alors que son club traverse une période très délicate.

La saison se complique pour le Bayern Munich. Le champion d’Allemagne en titre a été en effet éliminé de la Ligue des champions mercredi dernier par Manchester City, en quart de finale de la compétition. Le club bavarois avait également été éjecté de la Coupe locale et n’a plus que la Bundesliga pour sauver sa saison. Là encore, les coéquipiers de Thomas Müller ne comptent que deux points d’avance sur leur dauphin, Dortmund. Une période donc très délicate pour le club, mais qui n’est pas une crise selon son entraîneur Thomas Tuchel.

« Je peux tout à fait comprendre que trois années sans atteindre les demi-finales de la Coupe d’Allemagne ne suffisent pas. Mais se retrouver en quarts de finale de la Ligue des Champions trois années de suite, ce n’est pas une crise. Nous ne devons pas tout remettre en question. Il faut toujours être réaliste. Beaucoup de grands clubs n’ont pas atteint les quarts de finale de C1. Mais nous restons ambitieux et nous en voulons toujours plus. Nous sommes toujours leaders de la Bundesliga. Je ne dirais pas que nous sommes en crise« , a insisté l’ex-coach du Paris Saint-Germain, relayé par Maxifoot, en conférence de presse d’avant match ce vendredi.

Malgré les mots de Thomas Tuchel, tout ne va pas bien au Bayern Munich. En plus des problèmes sur le terrain, le club a dû faire face récemment à des problèmes extra-sportifs notamment la bagarre entre Sadio Mané et Leroy Sané. Il est donc important pour les bavarois de se relancer au plus vite, pour ne pas définitivement s’enliser. Et, une victoire sur la pelouse de Mayence, samedi, à l’occasion de la 29e journée de championnat, serait un bon début.

