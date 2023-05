Bayern: la décision de Sadio Mané pour son avenir

-Publicité-

Selon les informations de Sky Germany, Sadio Mané a pris la décision de quitter le Bayern Munich cet été, seulement un an après son arrivée.

Engagé l’été dernier dans l’espoir de faire oublier le départ de Robert Lewandowski, transféré au FC Barcelone, Sadio Mané n’a pas réussi à convaincre lors de sa première saison au Bayern Munich. Évoluant en tant qu’avant-centre de l’équipe bavaroise, l’attaquant sénégalais a affiché des performances mitigées avant de se blesser gravement à la fin de l’année précédente. De plus, le détenteur du Ballon d’Or africain a été impliqué dans des affaires extra-sportives, notamment son altercation avec son coéquipier Leroy Sané. Pour la presse allemande, Mané au Bayern, est une erreur de casting.

D’ailleurs, plusieurs médias locaux assurent que le club ne veut plus de l’ancien buteur de Liverpool. Si dans un premier temps, les rumeurs ont laissé entendre que Mané voulait se battre pour rester au Bayern, les dernières informations de Sky Germany indiquent le contraire. En effet, selon cette source, le capitaine des Lions de la Teranga veut quitter la Bavière cet été. Le média allemand confirme que Tuchel ne compte pas sur lui et que le joueur veut «fermer ce chapitre» et qu’il est un candidat au départ. «Il n’a pas d’avenir au Bayern. Les patrons du Bayern attendent également son départ car ils ne peuvent pas imaginer que Mané passe un an sur le banc du Bayern», précise d’ailleurs Sky Germany.

Il reste à savoir où il souhaite jouer à présent et surtout quel club sera prêt à le relancer. Malgré sa saison ratée, Sadio Mané garde encore la cote en Europe et plusieurs clubs seraient intéressés. Un retour à Liverpool a même été évoqué, mais a été démenti par le joueur lui-même. Selon Bild, Chelsea et Naples, qui voit en lui le possible successeur de Victor Osimhen, seraient tentés. Le prochain mercato estival sera donc agité pour Sadio Mané.

