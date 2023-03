Bayern: Kimmich se prononce sur l’arrivée de Thomas Tuchel

Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision Das Erste, le milieu du Bayern Munich Joshua Kimmich s’est prononcé sur l’arrivée du nouvel entraîneur Thomas Tuchel. Et l’international allemand veut “rendre les choses aussi faciles que possible” pour son nouveau coach.

A la surprise générale, le Bayern Munich a pris la décision de se séparer de Julian Nagelsmann la semaine dernière. L’ancien coach de Leipzig a été remplacé dans la foulée par Thomas Tuchel, qui connaît bien la Bundesliga, pour avoir entraîné le Borussia Dortmund il y a quelques années. Interrogé sur l’arrivée du nouveau coach, Joshua Kimmich, bien que déçu par le départ de Nagelsmann, veut aider au maximum Tuchel à atteindre les objectifs du club.

«Bien sûr, nous allons essayer de rendre les choses aussi faciles que possible pour le nouvel entraîneur. Nous n’avons pas beaucoup de temps et nous avons des semaines très importantes devant nous. Nous savons tous ce que l’entraîneur peut faire et je pense qu’il sait quel genre d’équipe il a. Il faut que l’on soit capable de créer une bonne symbiose rapidement pour gagner nos matchs« , a expliqué le Bavarois à la chaîne de télévision Das Erste.

Avec la fin de la trêve internationale de mars, mardi dernier, le Bayern Munich retrouve les pelouses de la Bundesliga dès ce week-end. Thomas Tuchel effectuera son baptême de feu avec le club allemand ce samedi, avec déjà un choc, pour la course au titre, contre Dortmund. Les Munichois comptent un point de retard sur le BVB, qui est leader au classement.