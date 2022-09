Bayern: « Je suis en colère », le coup de gueule de Müller avant d’affronter le Barça

A quelques jours du choc en Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le FC Barcelone, les Munichois ont été tenus en échec ce samedi contre Stuttgart (2-2) en Bundesliga. Un résultat qui a provoqué la colère de Thomas Müller.

Le Bayern Munich est à la traîne en championnat. Ce samedi, contre Stuttgart, les Munichois ont enchaîné un troisième match nul consécutif en Bundesliga. Un résultat préoccupant, à quelques jours du choc entre les Bavarois et le FC Barcelone en phase de groupe de la Ligue des Champions. Cadre de l’équipe, Thomas Müller a poussé un gros coup de gueule au micro de Sky Germany, après la nouvelle contre performance des siens dans le championnat allemand.

« Pour la première fois de la saison, je suis en colère, et en colère contre nous-même« , a lancé l’international allemand. Alors qu’ils menaient d’un but contre Stuttgart, les Bavarois ont concédé l’égalisation (2-2) en toute fin de match. “Nous devons comprendre que si nous voulons gagner chaque match, et que le score n’est que de 2 à 1, alors il faut aller au bout des dix dernières minutes. Match phare de la semaine ou pas. » Une manière d’avouer que certains ont peut-être un peu levé le pied en prévision du match contre les Catalans en C1.

Pour finir, Thomas Müller a lancé un avertissement à toute son équipe: « Si nous voulons arriver le plus vite possible en tête du classement, et c’est notre ambition, nous devons nous prendre en main. Chacun d’entre nous. » L’Allemand et ses coéquipiers seront attendus au tournant face à Augsburg le 17 septembre prochain.