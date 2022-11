Bayern-Inter: les compos officielles du choc

Le Bayern Munich affronte l’Inter Milan ce mardi soir à partir de 20h (GMT) en Ligue des champions. Les compos officielles des deux équipes sont tombées.

La Ligue des champions est à l’honneur ce mardi avec un choc entre le Bayern Munich et l’Inter Milan. Un match prévu à l’Allianz Arena (20h GMT), comptant pour la sixième journée du groupe C. Qualifiés pour les tous deux en huitième de finale, les deux formations n’ont plus rien à perdre dans cette confrontation surtout que les Bavarois sont assurés de terminer premiers de leur poule, quelque soit l’issue du match.

Pour ce match, les Nerazzurri sont privés de Romelu Lukaku. L’attaquant belge, de retour dans l’effectif après plusieurs mois loin des terrains, a rechuté. Le Diable Rouge, buteur contre Viktoria Plzen (4-0) la semaine dernière, souffre d’une blessure musculaire. En l’absence du Belge, Simone Inzaghi a aligné un 3-5-2 avec le duo Martinez-Correa en attaque. Côté Bayern, Julian Nagelsmann a opté pour un 4-2-3-1 avec le camerounais Choupo-Moting à la pointe et Sadio Mané sur les ailes.

Les XI entrants de Bayern-Inter:

Bayern Munich : Ulreich – Mazraoui, Upamecano, Pavard, Stanisic – Kimmich (c), Sabitzer- Coman, Gravenberch, Mané – Choupo-Moting

Inter Milan : Onana – Darmian, De Vrij, Acerbi – Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens – Correa, Martinez (c)