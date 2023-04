Bayern: « il m’a comme premier avocat de la défense », Tuchel évoque la bagarre entre Mané et Sané

En conférence de presse d’avant match ce vendredi, l’entraîneur du Bayern Munich Thomas Tuchel a évoqué la bagarre entre Sadio Mané et Leroy Sané. Et pour le technicien allemand, cette histoire est réglée.

Le Bayern Munich a été battu 0-3 sur le terrain de l’Etihad Stadium face à Manchester City lors du quart de finale aller de l’UEFA Champions League. Après le match, Sadio Mané a frappé Leroy Sané dans les vestiaires, suite à une altercation survenue sur le terrain. Les coéquipiers des deux joueurs ont dû intervenir pour les séparer. Il a également été révélé que Sané avait proféré des insultes racistes envers Mané, le traitant de « Scheisse Schwarzer » (noir de merde en allemand), ce qui aurait provoqué la réaction de l’ancien joueur de Liverpool.

Cette affaire a évidemment suscité beaucoup de réactions de la communauté du football et au-delà. Sadio Mané a même été suspendu par son club et condamné à une lourde amende. Silencieux depuis le début de cette histoire, le coach bavarois Thomas Tuchel est sorti du silence ce vendredi. «Oui, c’est réglé. Une suspension de match et une amende (…) Je n’ai pas été témoin de l’incident moi-même car j’étais dans le vestiaire des entraîneurs. J’ai parlé à toutes les personnes impliquées dans la soirée et au cours de la journée de mercredi afin de clarifier la situation. Parce que cela nous concernait et qu’il s’agissait d’un incident flagrant, il était important de tout clarifier. Nous l’avons fait hier matin», a déclaré le technicien allemand en conférence de presse, avant de poursuivre.

Tuchel défend Mané

«Malheureusement, nous ne sommes pas la première équipe à vivre cela et nous ne serons probablement pas les derniers. La façon dont les joueurs et surtout les personnes impliquées ont géré cela a eu un effet positif. Nous repartons sur des bases saines.» Questionné spécifiquement sur Sadio Mané, Thomas Tuchel explique: «Tout le monde fait des erreurs. Il l’a communiqué très clairement, ce qui est aussi un modèle. La perfection n’existe pas.», avant de prendre la défense de son attaquant.

«Je ne le connais que comme un professionnel de haut niveau absolu. Il n’a jamais été coupable de quoi que ce soit et a toujours toute ma confiance. C’était trop, c’était contraire au code de conduite du Bayern. Mais des excuses ont été faites. Elles étaient totalement crédibles et c’est pourquoi il m’a comme premier avocat de la défense.»

Il ajoute: «Bien sûr, une limite a été franchie. Alors quand ça arrive, ça arrive. Alors l’important c’est comment on s’y prend ? Je n’avais pas besoin de preuves que nous avons une vie de groupe. En finissant comme ça, ça a eu un effet purifiant. Je le sens à l’entraînement.» Cette histoire est donc déjà du passé du côté du Bayern Munich. D’ailleurs, selon les médias allemands, Sadio Mané aurait déjà fait la paix avec Leroy Sané qui aurait présenté ses excuses « à son grand frère » pour cette échauffourée.