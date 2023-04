Bayern 1-1 Man City: Thomas Tuchel dézingue l’arbitrage

-Publicité-

Thomas Tuchel a vivement critiqué l’arbitre Clément Turpin après l’élimination du Bayern Munich par Manchester City en quart de finale de la Ligue des champions ce mercredi soir.

Sans surprise, le Bayern Munich a quitté la Ligue des champions ce mercredi soir. Battu par Manchester City (0-3) lors de la manche aller des quarts de finale de la compétition, la semaine dernière, les bavarois avaient besoin d’une prestation XXL et d’un miracle pour renverser l’ogre mancunien. Rien de tout ça n’aura eu lieu, les Munichois n’ayant réussi qu’à décrocher un triste match nul (1-1). Après ce match, l’entraîneur du Bayern Thomas Tuchel a toutefois désigné un autre coupable de cette élimination.

L’ancien entraîneur de Chelsea s’en est, en effet, pris à l’arbitre du match, Clément Turpin, coupable selon lui d’avoir sifflé à tort et à travers des fautes contre son équipe. «Je suis fier de la prestation de mes joueurs qui n´ont pas grand-chose à se reprocher. Ils ont donné leur maximum en respectant à la lettre le plan de jeu que nous avions mis en place. Il nous a manqué un brin de réussite, de précision dans le dernier geste ou dans nos centres.

- Publicité-

À Manchester, nous avons été bons soixante-dix minutes et encore davantage ce soir (hier, ndlr). Au final, nous n’étions pas loin de City. Sur les deux rencontres, rien ne nous a été offert. Nous avons eu deux problèmes ce soir : l’arbitre et la pelouse, sinon, tout était ok», déplore le technicien, relayé par Footmercato, avant d’asséner le coup de grâce au juge de la partie.

«Je lui donnerais la note de 1/10. Il a été en dessous de tout. C’est incroyable à ce niveau. Il a sifflé tout et n’importe quoi. Tout était contre nous. Au final, nous n’avons jamais été en position d’inverser la tendance avec trois hommes contre nous. C’est un fait», a ajouté Tuchel, plein de colère. D’ailleurs, le technicien allemand n’a pas fini la rencontre sur son banc de touche. Tout d’abord averti tôt dans le match, l’entraîneur a finalement reçu un second carton jaune et a dû regarder la fin du match depuis les tribunes.

Articles similaires