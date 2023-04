Bayern 1- 1 Man City: Pep Guardiola juge la prestation des bavarois

-Publicité-

Au micro de DAZN ce mercredi soir, après le nul entre le Bayern Munich et Manchester City (1-1), l’entraîneur des Skyblues s’est exprimé sur la prestation de l’adversaire. Il juge que les Munichois ont été meilleurs que les siens à certains moments du match.

Manchester City poursuit sa quête de premier titre en Ligue des champions. Après leur victoire écrasante (3-0) en quarts de finale aller de la Ligue des champions mardi dernier, les Mancuniens ont contraint le Bayern Munich au match nul (1-1) ce mercredi soir, lors de la manche retour de cette double confrontation. Un résultat qui valide l’accès des Skyblues dans le dernier carré de la C1. Après la rencontre, l’entraîneur de City, Pep Guardiola a été interrogé par plusieurs médias. Il a été notamment invité par DAZN à se prononcer sur la prestation du Bayern sur ce match retour.

« A certains moments, ils ont été meilleurs, ils ont eu leur chance en première période. Si tout s’était bien passé pour eux, ça aurait pu changer, dans cette compétition tout est possible. Sur notre côté gauche, on a été en difficulté face à Coman, Pavard, Choupo-Moting. En seconde période on a eu plus de longues possessions. Je sais la qualité de l’équipe en face de nous. La qualité de Musiala, ou de Coman est grande« , a admis le technicien catalan.

Manchester City affrontera en demi-finale de la Ligue des champions le Real Madrid. Un adversaire qui l’avait éliminé lors de la dernière saison, à cette même étape de la compétition, au terme d’une double confrontation inscrite dans les annales de ce sport. Pour continuer à rêver de leur premier sacre européen, les hommes de Pep Guardiola devront donc rester vigilants, face à des Merengue qui savent revenir de nulle part.

