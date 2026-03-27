Batistuta: «Maradona est mort comme un chien, j’espère que ça n’arrivera pas à Messi»

L’ancienne gloire argentine Gabriel Batistuta a livré un témoignage poignant sur la fin de vie de Diego Maradona, regrettant les conditions dans lesquelles l’icône du football mondial s’est éteinte. Invité du podcast de Rio Ferdinand, l’ex-attaquant de l’Albiceleste n’a pas mâché ses mots, évoquant un profond sentiment de tristesse et de culpabilité. Selon lui, l’entourage de Maradona n’a pas su le protéger, notamment dès son plus jeune âge. « Son problème, c’est qu’il était déjà célèbre à six ans. Sa famille n’était pas riche et a vu en lui une porte de sortie », a-t-il expliqué. « Personne ne lui a dit non quand il était jeune. Tout semblait permis. C’était une erreur. »

Très ému, Batistuta a ensuite décrit la fin de vie de son ancien coéquipier avec une grande dureté : « C’est vraiment dommage, car c’était quelqu’un de formidable. Il est mort seul, sans personne à ses côtés. Il est mort comme un chien. On n’a pas fait grand-chose pour lui… et je m’en veux aussi. » L’ancien buteur a enfin exprimé son inquiétude pour Lionel Messi : « J’espère que cela ne lui arrivera pas. Quand on est au sommet, on ne voit pas les problèmes. On pense qu’ils vont bien. » Diego Maradona s’est éteint en novembre 2020, victime d’un arrêt cardiaque à son domicile, laissant derrière lui une trace indélébile dans l’histoire du football.