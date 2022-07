Basket-Mondial 2023 (Q): les groupes du second tour dévoilés

Découvrez les équipes qualifiées pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2023 de Basketball dans la zone Afrique.

Avec les qualifications du Cameroun et de la Guinée, on connait désormais toutes les équipes qualifiées pour le second tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2023 de Basketball.

Dans le groupe A, le Cap-Vert (7 pts), le Nigeria (6 pts) et l’Ouganda (5 pts) se qualifient pour le second tour. Le Mali a été disqualifié après deux forfaits. Les Aigles réclament des primes à leur fédération. L’Égypte a tout renversé dans cette fenêtre. Les Pharaons (11 pts) s’emparent de la 1ère place du groupe D devant les Léopards (10 pts) et les Lions du Sénégal (9 pts).

A noter que 12 équipes sont qualifiées pour ce second tour des phases qualificatives: Cap-Vert, Nigeria, Ouganda, Angola, Soudan, Côte d’Ivoire, Égypte, Tunisie, RD Congo, Sénégal, Cameroun et Guinée.

Résultats 3ème journée

Groupe A

Dimanche 3 juillet 2022

Nigeria – Ouganda 91-72

Exempt : Cap-Vert

Groupe B

Dimanche 3 juillet 2022

Rwanda – Tunisie 66-76

Cameroun – Sud Soudan 56-67

Groupe C

Dimanche 3 juillet 2022

Angola – Centrafrique 76-60

Guinée – Côte d’Ivoire 56-65

Groupe D

Dimanche 3 juillet 2022

RD Congo – Égypte 52-80

Sénégal – Kenya 86-54

Résultats 2ème journée

Groupe A

Cap-Vert – Ouganda 87-78

Exempt : Nigeria

Groupe B

Samedi 2 juillet 2022

Cameroun – Rwanda 52-59

Sud Soudan – Tunisie 75-61

Groupe C

Samedi 2 juillet 2022

Guinée – Angola 65-85

Côte d’Ivoire – Centrafrique 73-63

Groupe D

Samedi 2 juillet 2022

Kenya – Égypte 39-72

Sénégal – RD Congo 60-72

Résultats 1ère journée

Groupe A

Vendredi 1er juillet 2022

Nigeria – Cap-Vert 70-79

Exempts : Ouganda

Groupe B

Vendredi 1er juillet 2022

Rwanda – Sud Soudan 63-73

Tunisie – Cameroun 65-54

Groupe C

Vendredi 1er juillet 2022

Centrafrique – Guinée 61-56

Angola – Côte d’Ivoire 73-75

Groupe D

Vendredi 1er juillet 2022

RD Congo – Kenya 20-00

Égypte – Sénégal 76-43

Classement à l’issue de la 3ème fenêtre

Groupe A : 1er Cap-Vert (7 pts +23), 2e Nigeria (6 pts +28), 3e Ouganda (5 pts -51), Mali (disqualifié)

Groupe B : 1er Sud Soudan (12 pts +61), 2ème Tunisie (10 pts +17), 3ème Cameroun (7 pts -27), 4ème Rwanda (7 pts -51)

Groupe C : 1er Côte d’Ivoire (12 pts +61), 2e Angola (10 pts +79), 3e Guinée (7 pts -56), 4e Centrafrique (7 pts -84)

Groupe D : 1er Égypte (11 pts +141), 2ème RD Congo (10 pts +8), 3ème Sénégal (9 pts +47), 4ème Kenya (5 pts -194)

Composition groupe 2nd tour

Groupe E : Cap-Vert, Nigeria, Ouganda, Côte d’Ivoire, Angola, Guinée

Groupe F : Soudan Sud, Tunisie, Cameroun, Égypte, RD Congo, Sénégal