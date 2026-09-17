Baseball au Bénin : 100 jeunes formés en cinq jours à Cotonou

Une centaine de jeunes ont participé, du 2 au 6 septembre, au Baseball in Benin Fall Camp 2026 organisé au CEG Le Nokoué, à Cotonou. Pendant cinq jours, une dizaine de coaches et d’éducateurs ont encadré les participants autour des fondamentaux de la discipline.

Les séances ont porté sur la frappe, le lancer, la réception, la défense, la course sur les bases et la lecture du jeu. Les jeunes ont été répartis en groupes afin d’adapter les exercices à leur niveau et de multiplier les situations pratiques.

Des joueurs plus expérimentés ont également pris part aux démonstrations. Cette formule devait permettre aux débutants comme aux pratiquants déjà initiés d’observer les gestes techniques avant de les reproduire lors des ateliers.

Promoteur du camp et ancien président de la Fédération béninoise de baseball et softball, Fernando Atannon a jugé le niveau des participants encourageant. Il a notamment relevé leur capacité à progresser rapidement lorsqu’ils bénéficient d’un encadrement régulier.

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Le stage ne s’est pas limité au travail technique. Discipline, respect, esprit d’équipe, persévérance et confiance en soi ont aussi été intégrés aux séances, selon les comptes rendus publiés par La Nation et Matin Libre.

Les organisateurs prévoient désormais un suivi des jeunes après le camp. L’objectif est de prolonger le travail effectué pendant ces cinq jours et d’accompagner les participants dans une pratique plus régulière du baseball.