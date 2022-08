Barrages LdC: les Rangers et le PSV se neutralisent, Bodo Glimt et Copenhague victorieux

La phase aller des barrages pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, débutait ce mardi avec plusieurs rencontres au programme. Dans le choc de la soirée, le PSV et les Rangers se sont quittés sur un score nul (2-2). De son côté, Bodo Glimt a battu le Dinamo Zagreb (1-0), alors que Copenhague a disposé de Trabzonspor (2-1).

C’est la dernière étape de qualifications pour la phase de groupe de la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les dernières équipes encore en lice s’affrontent en barrages pour décrocher leur billet pour la C1.

Ce mardi débutait la phase aller de cette ultime étape de qualifications, avec un choc entre les Rangers et le PSV en Écosse. Un match spectaculaire qui a accouché d’un résultat nul (2-2). C’est le PSV Eindhoven qui lançait les hostilités dans cette partie, avec l’ouverture du score de Sangaré consécutif à un corner de Gakpo (37e).

Un avantage de courte durée, puisque dans la foulée, les locaux trouvaient l’égalisation par l’intermédiaire de Colak qui a repris un centre de Tavernier (40e). Les deux équipes rentraient au vestiaire avec cette égalité. En seconde période, les Rangers pensaient décrocher la victoire, avec le but de Lawrence sur un coup franc direct et une faute de main du gardien adverse, Benitez (69e).

Mais c’était sans compter sur le fighting spirit des néerlandais, qui refusaient tout simplement la défaite. À la suite d’un nouveau corner de Gakpo, Obispo s’est imposé dans les airs et a remis les deux équipes à égalité (78e). Score final 2-2. La qualification va se jouer en Hollande, la semaine prochaine, entre les deux équipes.

Bodo Glimt et Copenhague prennent une option

Dans les autres rencontres de la soirée, le FK Bodo Glimt recevait le Dinamo Zagreb sur sa pelouse. Le club de la Norvège s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un but de Pellegrino (37e). Un succès précieux qui met les norvégiens en ballottage favorable pour le match retour. Bodo Glimt n’est plus qu’à 90 min d’une qualification historique en Ligue des Champions.

Enfin, le FC Copenhague, qui recevait Trabzonspor, s’est défait du club turc sur le score de 2 à 1 avec des réalisations Claesson (9e) et Lerager (48e). Trabzonspor a réduit le score grâce à Bakasetas (79e), mais ça n’aura pas suffi. Tout reste encore ouvert dans ce duel, qui annonce une rencontre explosive la semaine prochaine, lors de la manche retour.