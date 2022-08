Barrages LdC: Benfica dompte le Dynamo Kiev et se rapproche de la qualification

La manche aller des barrages pour la prochaine édition de la Ligue des Champions s’achevait ce mercredi. En déplacement sur la pelouse du Dynamo Kiev, le Benfica s’est imposé sur le score de 2-0. Dans les autres rencontres, le Maccabi Haïfa a battu l’Etoile rouge de Belgrade (3-2), tandis que Qarabag et le Viktoria Plzen se sont neutralisés (0-0) plus tôt dans la journée.

Suite et fin ce mercredi de la phase aller des barrages de la Ligue des Champions. Le match à suivre du soir, était l’affrontement entre le Benfica et le Dynamo Kiev. La rencontre s’est disputée en Pologne à cause de la guerre en Ukraine. Auteurs d’une prestation solide et maîtrisée, les portugais du Benfica se sont imposés sur le score de 2-0.

Les Lisboètes ont plié la rencontre en première mi-temps. Gilberto ouvrait le score pour les siens très tôt dans ce duel (1-0, 9è), avant que Gonçalo Ramos ne fasse le break à quelques minutes de la pause (2-0, 37è). Le score ne bougera plus et le coup de sifflet final intervenait sur cette différence de deux buts pour les portugais. Grâce à cette victoire, le Benfica prend une sérieuse option pour la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

Les autres résultats du jour

Dans les autres rencontres, le Maccabi Haïfa recevait l’Étoile Rouge de Belgrade pour un duel mémorable. Pierrot ouvrait le score pour les locaux à la 18è minute de jeu, mais les Serbes ont réagi avant la mi-temps en repassant devant leur adversaire grâce à Pesic (27e) et Kanga (40e). Ils pensaient avoir fait le plus dur. Mais Pierrot, encore lui, s’offrait un doublé permettant à son équipe d’égaliser (2-2, 51e). Le Maccabi Haïfa a finalement décroché la victoire sur une réalisation de Chery à la 61è (3-2).

Succès important pour les israéliens, mais tout reste à faire dans ce duel qui promet encore une rencontre explosive mercredi prochain, pour la manche retour. Enfin, plus tôt dans la journée, Qarabag et le Viktoria Plzen se sont séparés sur un score nul et vierge. Les deux équipes devront se montrer plus conquérantes lors de leur prochaine confrontation, pour tenter de décrocher un ticket pour la coupe aux grandes oreilles.

Les résultats complets des barrages (aller)

Rangers-PSV : 2-2

Bodo Glimt -Dinamo Zagreb : 1-0

-Dinamo Zagreb : 1-0 Copenhague -Trabzonspor : 2-1

-Trabzonspor : 2-1 Dynamo Kiev- Benfica : 0-2

: 0-2 Qarabag-Viktoria Plzen : 0-0

Maccabi Haïfa-Etoile Rouge de Belgrade : 3-2