Barrage Mondial féminin 2023: le Sénégal maltraité par Haïti et éliminé

Le Sénégal est éliminé de la course à la qualification au Mondial féminin 2023 après sa lourde défaite contre Haïti (0-4) en barrage, cette nuit.

Dernière chance pour les équipes en lice de composter leur billet pour la phase finale, les barrages de la Coupe du monde féminine 2023 se jouaient dans la nuit du vendredi à samedi, en Nouvelle-Zélande.

Egalement en course pour cette compétition, le Sénégal affrontait Haïti au North Harbour Stadium d’Auckland. Un match qui a tourné en cauchemar pour les Lionnes de la Téranga qui se sont inclinées sur le score sans appel de 4-0.

Nettement en dessous de leur niveau habituel, les Sénégalaises sont complètement passées à côté de leur match. Punis par les Haïtiennes juste avant la mi-temps, sur une tête de Kethna Louis sur corner (44e), les dames du sélectionneur Mame Moussa Cissé vont s’effondrer au retour des vestiaire.

Face à une défense aux abonnés absents, la sélection sud-américaine ne s’est pas priée pour dérouler. Nerilia Mondesir a d’abord fait le break (54e) avant de passer le relais à Roselord Borgella qui acheva le Sénégal sur un doublé express (64e, 65e).

Une grosse désillusion pour les Lionnes sénégalaises qui voient l’aventure s’achever avant même qu’elle ne démarre. De leur côté, les Haïtiennes poursuivent leur mission et défieront le Chili le 22 février prochain pour tenter de décrocher leur billet pour le Mondial.

Un dur apprentissage

«C’est l’apprentissage du haut niveau. On a vu ce qui nous sépare de ce très haut niveau. On félicite Haïti. On va continuer à travailler. On a une équipe jeune», a réagi Mame Moussa Cissé en zone mixte après la rencontre. Malgré la période faste que traverse le football sénégalais, il faudra attendre encore quatre ans pour espérer voir les Lionnes prendre part à la première Coupe du monde de leur histoire.