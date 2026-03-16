Barrage Mondial 2026: la FIFA sanctionne les fédérations du Nigeria et de la République démocratique du Congo
Après le barrage des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 disputé en novembre 2025, la FIFA a infligé des amendes aux fédérations du Nigeria et de la République démocratique du Congo pour des incidents liés au comportement des supporters dans les tribunes.
La FIFA a sanctionné la fédération nigériane et la Fédération Congolaise de Football Association pour des infractions distinctes commises lors du barrage des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA 2026 disputé en novembre 2025. Selon le média Sports Village Square, l’instance dirigeante du football mondial a épinglé la fédération nigériane pour un manquement lié à l’ordre et à la sécurité lors de la rencontre. La sanction concerne notamment des incidents impliquant des jets d’objets depuis les tribunes, un comportement jugé contraire aux règlements disciplinaires de la FIFA.
Pour ces faits, la Nigeria Football Federation a écopé d’une amende de 1 000 francs suisses. La sanction s’est révélée plus lourde pour la Fédération Congolaise de Football Association. La FIFA a en effet relevé l’utilisation de pointeurs laser et d’appareils électroniques similaires par des supporters congolais durant la rencontre. Un comportement qui constitue une violation de l’article 17.2.d du Code disciplinaire de la FIFA. La fédération congolaise a ainsi été condamnée à une amende de 5 000 francs suisses.