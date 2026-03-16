Barrage Mondial 2026: la FIFA sanctionne les fédérations du Nigeria et de la République démocratique du Congo

La FIFA a sanctionné la fédération nigériane et la Fédération Congolaise de Football Association pour des infractions distinctes commises lors du barrage des éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA 2026 disputé en novembre 2025. Selon le média Sports Village Square, l’instance dirigeante du football mondial a épinglé la fédération nigériane pour un manquement lié à l’ordre et à la sécurité lors de la rencontre. La sanction concerne notamment des incidents impliquant des jets d’objets depuis les tribunes, un comportement jugé contraire aux règlements disciplinaires de la FIFA.