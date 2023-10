Barcelone – Real Madrid : les compos probables du clasico

-Publicité-

Découvrez les compos probables du premier clasico de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid, dans le cadre de la 11e journée de Liga, qui se jouera à l’Estadi Olímpico Lluís Companys (samedi à 15h15).

Le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid est la rencontre la plus suivie au monde. Et les deux géants espagnols vont se retrouver ce samedi (15h15, GMT+1) à l’occasion de la 11e journée de Liga. Le vainqueur de ce choc passera devant son adversaire du jour au classement du championnat espagnol.

Du même Pays:

Pour ce match, l’entraîneur blaugrana Xavi continue de garder le secret sur son groupe. Toutefois, l’incertitude plane autour de joueurs importants tels que Lewandowski, Raphinha ou encore De Jong. En face, le Real est toujours privé de Courtois, Militao, Dani Ceballos ainsi que d’Arda Güler. Carlo Ancelotti ne devrait donc pas trop modifier son onze par rapport aux derniers matchs de son équipe. Selon les médias espagnols, le technicien italien a toutefois encore des doutes pour certains postes, notamment celui du flanc gauche de la défense.

Les compos probables

Barça : Ter Stegen, Cancelo, Araujo, Martinez, Balde, Gavi, Romeu, Gündogan, Yamal, Joao Félix, Ferran Torres (ou Lewandowski)

Real Madrid : Kepa, Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga, Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius, Rodrygo