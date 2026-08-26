Barcelone-Athletic Club : Fermín López arrive lancé après son doublé à Elche

Le FC Barcelone reçoit l’Athletic Club jeudi 27 août à 21h00 au Spotify Camp Nou pour une première journée de Liga reprogrammée, quatre jours après sa victoire 5-0 sur la pelouse d’Elche, où Fermín López a inscrit un doublé.

L’affiche avait été décalée depuis le week-end d’ouverture en raison du grand nombre d’internationaux encore mobilisés par la fin de la Coupe du monde, ce qui repousse l’entrée à domicile des Catalans dans le championnat 2026-2027.

Avant ce rendez-vous, le milieu offensif comptait en Liga un but et une passe décisive en six apparitions contre l’Athletic Club, un bilan qui confirme une influence régulière sans permettre d’en faire, à lui seul, un spécialiste du club basque.

Sur ses quatre derniers matches officiels face à l’Athletic Club, López a toutefois été impliqué sur cinq buts barcelonais : une passe décisive le 25 mai 2025, un but le 22 novembre 2025, puis un but et deux passes décisives lors de la Supercoupe d’Espagne le 7 janvier 2026.

Le dernier duel de Liga entre les deux équipes remonte au 7 mars 2026, lorsque Barcelone s’était imposé 1-0 sur la pelouse de l’Athletic Club.