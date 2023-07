Barça: Xavi veut gagner la Ligue des champions et réclame des renforts

-Publicité-

Dans des déclarations relayées par la presse espagnole ce vendredi, l’entraîneur du FC Barcelone Xavi a réclamé plus de renfort à sa direction. Il a également déclaré vouloir remporter la Ligue des champions avec son club.

Plutôt calme sur le marché estival des transferts, le FC Barcelone n’a pour le moment enregistré que deux arrivées. Après avoir officialisé la venue de Iker Gundogan, libre de tout contrat après son départ de Manchester City, le club catalan a accueilli, mercredi, le défenseur central Íñigo Martínez. Des renforts loin de satisfaire l’entraîneur Xavi Hernandez. L’ancien milieu de terrain fait la couverture de Sport, qui relaie ses propos.

«Nous devons signer plus de joueurs pour être plus compétitifs, il nous manque encore des joueurs, notamment au milieu et au poste de latéral droit. Gündoğan est un joueur polyvalent, très bon, il nous aidera beaucoup. J’ai parlé à Kessié et il connaît sa situation, mais je ne peux pas la dévoiler», a lâché le technicien espagnol.

Mundo Deportivo reprend aussi les déclarations du coach catalan mais cette fois, c’est la Ligue des Champions qui est mise en avant et Xavi n’a pas fait dans le détail en déclarant : «L’objectif est de gagner la Ligue des champions. Nous sommes le Barça et nous devons toujours donner le maximum». Pour rappel, le champion en titre de la Liga s’est fait éliminer dès la phase de groupe, lors des deux dernières édition de la C1.

Désormais, la balle est dans le camp du président Joan Laporta, qui doit faire le maximum pour offrir les renforts nécessaires à son entraîneur. Mais au vu de la situation économique, toujours délicate du club, Laporta et les siens devraient certainement dégraisser avant de pouvoir accueillir d’autres joueurs. Selon les dernières informations, l’Ivoirien Franck Kessié est sur le départ.

