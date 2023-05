Barça: Xavi savoure le sacre en Liga

-Publicité-

Le FC Barcelone est devenu champion d’Espagne pour la 27e fois de son histoire, dimanche soir, après sa victoire (4-2) sur la pelouse de l’Espanyol. C’est le premier titre en Liga pour l’entraîneur des Blaugranas Xavi, qui n’a évidemment pas caché sa joie à la fin de la rencontre.

C’était espéré par les fans depuis plusieurs semaines, c’est désormais officiel. En déplacement sur la pelouse de l’Espanyol ce dimanche soir, lors de la 34e journée de Liga, le FC Barcelone a remporté une victoire solide (4-2), montant par la même occasion sur le toit de l’Espagne pour la 27e fois de son histoire. Un titre qui fait le bonheur de l’entraîneur Xavi, qui remporte son premier trophée en Liga depuis sa venue sur le banc catalan.

«Il nous reste un sentiment magnifique, ce sont plus de 10 mois de travail, de sacrifice. Ça a été un travail extraordinaire. Pour les supporters, pour le club, c’est important pour la stabilité du projet, il faut continuer là-dessus», a-t-il déclaré en conférence de presse d’après-match, relayé par Footmercato. Xavi s’est également rappelé de ses débuts difficiles sur le banc du Barça et les critiques qu’il a subi: «Nous sommes en Espagne, la critique est normale, cela m’est arrivé en tant que joueur, je suis très têtu et à la fin, la récompense vient quand il y a du bon travail. Nous avons réussi à convaincre les joueurs.»

Pour finir, Xavi a évoqué les incidents qui sont survenus sur la pelouse de l’Espanyol au coup de sifflet final. En effet, alors que les joueurs du Barça célébraient leur sacre dans le rond central, des supporters adverses les ont attaqué, les obligeant a quitté la pelouse, escortés par la police. Interrogé à ce sujet à l’issue de la rencontre, Xavi a joué fair-play: «Je pense que c’est suffisant, c’est normal de faire la fête, c’est l’euphorie. Je pense que cela a suffi, nous ne sommes pas à la maison et nous devons aller dans la tribune. Ce sont des réactions difficiles à contrôler et je leur ai dit qu’il était temps de rentrer au vestiaire.»

