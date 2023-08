Barça: Xavi réagit au transfert de Neymar à Al Hilal

-Publicité-

Pas très emballé par le retour annoncé de Neymar au Barça, Xavi devrait pousser un ouf de soulagement après la signature du Brésilien à Al Hilal. En conférence de presse vendredi, le technicien espagnol s’est prononcé sur le départ de la star auriverde en Arabie Saoudite.

A l’instar de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Sadio Mané ou encore Kalidou Koulibaly, Neymar va aussi poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. L’attaquant brésilien s’est engagé pour deux saisons avec Al Hilal en provenance de PSG. Un deal qui va permettre à l’ancien de Santos de décrocher le jackpot.

On parle d’un salaire d’au moins 100 millions d’euros par an, en plus d’autres avantages mirobolants dont un jet privé et une luxueuse résidence avec un personnel à la charge du club. Une folie de l’écurie du golfe aux moyens financiers illimités, décidée à satisfaire toutes les caprices de l’enfant terrible de Mogi das Cruzes.

Un transfert largement commenté tant en France qu’en Espagne. Alors que le joueur de 31 ans était annoncé pour faire son retour au Barça, l’opération a finalement été abandonnée. Si Deco, nouveau directeur sportif du club, confie qu’il « était impossible de faire une telle signature » surtout avec la situation financière actuelle des Culés, Xavi a également évoqué ce dossier qui a longtemps tenu en haleine toute la Catalogne.

En conférence de presse vendredi, à deux jours de la réception de Cadix en deuxième journée de Liga, le technicien espagnol a simplement souhaité bonne chance à son ancien coéquipier pour la suite de sa carrière au Moyen Orient: « Vous me posez des questions sur les personnes qui ne font pas partie de mon équipe. Je ne peux rien vous dire d’autre. Je souhaite bonne chance à Neymar.«

Arrivée en France en 2017 en provenance du Barça pour un montant record de 222 millions d’euros, Neymar n’a été qu’une source de problème pour ses dirigeants, entre ses pépins physiques à répétition et ses frasques extra-sportives. En six ans avec les Parisiens, il aura marqué 118 buts et délivré 77 passes décisives en 173 matchs toutes compétitions confondues, dont 82 buts et 50 passes en 112 rencontres de Ligue 1.

