Barça: Xavi réagit à la suspension de Messi par le PSG

Interrogé en conférence de presse d’après-match, ce mardi soir, sur la suspension de Lionel Messi par le PSG, l’entraîneur du FC Barcelone Xavi a préféré botter en touche.

C’est l’information qui agite la planète foot depuis mardi soir. Lionel Messi a été suspendu deux semaines par le PSG pour avoir effectué un voyage en Arabie Saoudite sans l’autorisation du club. Une sanction qui prive le septuple Ballon d’Or d’entraînement, de matchs mais aussi de salaire durant toute la période que ça durera. Une décision du club de la capitale française qui a fait l’effet d’une onde de choc et est évidemment parvenu à Barcelone, ou le retour de la Pulga est annoncé depuis des mois.

En conférence de presse hier soir, suite à la victoire du Barça contre Osasuna (1-0), l’entraîneur Xavi a évidemment été interrogé sur la situation de son ancien coéquipier. Mais le technicien catalan a préféré éluder la question. «Je ne sais pas. Actuellement, je dois prendre trop de décisions ici pour donner une opinion sur un autre club, un autre joueur. Dans ce cas, avec Leo, je ne sais pas ce qui s’est passé. Je ne connais pas la situation, donc je ne peux pas donner mon avis», a lâché l’ancien milieu de terrain. Mais nul doute que cette situation devrait faire les affaires du Barça.

En effet, dans la foulée de la décision de cette suspension, l’état-major du PSG a également décidé de ne pas prolonger Lionel Messi à la fin de la saison actuelle, selon les informations de l’Equipe. L’année supplémentaire en option comprise dans le contrat du joueur argentin, qui se terminera en juin prochain, ne sera donc pas activée. Selon la même source, la rupture semble désormais totale entre les deux parties et surtout pour les têtes pensantes du club de la capitale. L’avenir de la Pulga tend plus que jamais vers un retour au Barça. C’est désormais aux deux parties de trouver les accords nécessaires pour rendre cela possible.

