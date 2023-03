Barça: Xavi fixe une condition pour prolonger son contrat

Dans un entretien accordé à Catalunya Radio, l’entraîneur du FC Barcelone Xavi a assuré qu’il ne prolongerait son contrat que si le club remporte un titre en fin de saison.

Le FC Barcelone a connu de grosses désillusions sur la scène européenne cette saison, avec notamment une élimination dès la phase de groupes de la Ligue de champions suivie d’une nouvelle contre performance en barrage de la Ligue Europa. En revanche, le club catalan va très bien sur la scène nationale, occupant la tête de la Liga avec neuf points d’avance sur le Real Madrid, en plus d’avoir pris l’avantage au Santiago Bernabeu, en demi-finale aller de Coupe du Roi (1-0). Des prestations dues en grande partie à l’entraineur Xavi qui a su redresser le club. Et l’avenir de l’ancien milieu de terrain est déjà sur toutes les lèvres en Catalogne.

Si le président du club Joan Laporta souhaite lui offrir le plus rapidement possible une prolongation de son bail, Xavi lui préfère attendre la fin de saison et un titre pour se décider. «L’offre du club de prolonger mon contrat m’a fait plaisir, c’est un signe de confiance absolue, mais avant le renouvellement, nous nous sommes engagés à remporter des titres. Si on gagne des titres, je pense que les conditions seront idéales pour continuer le projet», a-t-il assuré dans un entretien accordé à Catalunya Radio. Il a ensuite expliqué son point de vue.

« Je serais au Barça pour le reste de ma vie, c’est ma maison, mais je dépends des résultats. Jan est mon ami. Le Barça a beaucoup de chance d’avoir un président comme lui. C’est un homme qui l’on peut compter et il va droit au but. Pour moi, c’est un ami. Ce n’est pas une question d’argent ou d’années de contrat, mais je veux que le club aille bien. Le jour où j’aurai l’impression de ne pas convaincre les joueurs, je rentrerai chez moi. D’abord, les résultats. Ensuite, nous parlerons de mon avenir« , a-t-il ajouté. Selon les informations de Catalunya Radio, le FC Barcelone propose un nouveau bail à long terme à Xavi, alors que son contrat actuel prend fin en 2024.