Barça: Xavi analyse le match nul contre Manchester United

A l’issue du choc entre le FC Barcelone et Manchester United ce jeudi soir, qui s’est soldé par un nul (2-2), l’entraîneur des Blaugrana Xavi a livré son analyse de la rencontre.

Ce jeudi soir, le FC Barcelone a accueilli Manchester United pour le choc des seizièmes de finale de la Ligue Europa. Le match a été très animé et s’est soldé par un score de deux buts partout. Les Blaugranas ont marqué en premier grâce à Marcos Alonso à la 50ème minute, mais ont été rattrapés par un but de Rashford à la 53ème minute, suivi d’un but contre son camp de Jules Koundé à la 59ème minute. Finalement, Raphinha a égalisé pour les deux équipes à la 76ème minute.

Un beau spectacle qui a fait plaisir aux fans de foot, mais également à l’entraîneur du Barça, Xavi. Si ce dernier s’est plaint de l’arbitrage pour une main de Fred qui aurait pu être sifflée, il a surtout mis en avant la qualité de la rencontre et de l’adversaire.

« C’est une grande équipe. Les deux équipes ont eu des occasions. Nous, surtout, aurions pu marquer le but de la victoire. J’ai déjà dit que le match nul se déciderait à Old Trafford et c’est comme ça que ça se passera. Ils nous ont bien pressés. C’est une équipe qui remporte de nombreux duels physiques. C’était difficile pour nous de sortir le ballon, mais nous avons continué à bien presser. Man United a de grands footballeurs. J’insiste : nous avons affronté une grande équipe », a expliqué le chien espagnol aux journalistes, après la rencontre, et relayé par Footmercato.

Le match retour de cette confrontation aura lieu dans l’antre de Manchester United le jeudi prochain à 21 heures (GMT+1). Une rencontre que le FC Barcelone devra négocier, probablement, sans Pedri, sorti avant la fin de la première période ce soir, et sans Gavi, averti et donc suspendu pour la deuxième manche.