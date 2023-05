Barça: « tu es un 10 », le message de Lionel Messi à Sergio Busquets

-Publicité-

Après Andres Iniesta, c’est autour de Lionel Messi de rendre hommage à Sergio Busquets. Le milieu de terrain espagnol a annoncé, ce mercredi, son départ du FC Barcelone en fin de saison.

Après une longue et riche carrière de quinze saisons au sein du FC Barcelone, le milieu de terrain Sergio Busquets va quitter le club catalan à la fin de la saison. Le départ de l’Espagnol a été officialisé ce mercredi par le club catalan, ainsi que le joueur lui-même. Suite à cette nouvelle, certains de ses anciens coéquipiers sous les couleurs Blaugranas n’ont pas manqué de lui rendre hommage. Après Andres Iniesta, c’est au tour de Lionel Messi d’exprimer sa reconnaissance envers Busquets pour leur parcours commun. La relation entre les deux joueurs a été marquée par de nombreux succès et une complicité indéniable sur le terrain, créant ainsi un lien fort entre eux.

«Sur le terrain, tu es toujours un 5, mais en réalité, en tant que joueur et en tant que personne, tu es un 10, Busi. Je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle étape et pour toujours, à toi et à toute ta famille. Merci pour ce que tu as fait sur et en dehors du terrain, il y a eu tant de moments que nous avons passés ensemble, beaucoup de bons et quelques compliqués aussi… Ils resteront pour toujours ! Bonne chance, Sergio !», a écrit le champion du monde 2022, sur les réseaux sociaux, à l’endroit de son ancien partenaire.

Lionel Messi et Sergio Busquets ont partagé le terrain à pas moins de 566 reprises, créant une symbiose qui a marqué l’ère dorée du FC Barcelone. Leur partenariat a été synonyme de succès, avec notamment trois triomphes en Ligue des Champions et huit titres de champion d’Espagne. Ensemble, avec les autres membres de la génération dorée du Barça (Xavi, Iniesta, entre autres), ils ont forgé un héritage durable pour le club catalan.

Articles similaires