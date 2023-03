Barça: suspecté de corruption, voici les sanctions que risque le club

Suspecté de corruption et dans le viseur de la justice espagnole, le FC Barcelone risque de lourdes sanctions, comme le dévoile l’émission El Chiringuito de Jugones, qui a consulté un avocat spécialisé.

Plusieurs médias espagnols ont rapporté fin février que le FC Barcelone avait effectué des paiements suspects d’un montant d’environ 1,4 million d’euros à la société de José María Enríquez Negreira, un ancien arbitre espagnol ayant officié entre 2016 et 2018. Le club blaugrana s’est donc retrouvé suspecté de corruption et une enquête a même été ouverte. Depuis, plusieurs autres révélations ont été faites dans ce dossier, comme le fait qu’en 2020, Enriquez Negreira a recontacté le Barça pour proposer de l’aide sur la VAR au club catalan, qui n’a pas donné suite.

Ce mardi, le journal El Pais a rapporté, citant des sources judiciaires, que la justice espagnole s’apprête à engager des poursuites pour corruption commerciale contre le FC Barcelone. Et l’actuel leader de la Liga risque de lourdes sanctions. En effet, l’émission El Chiringuito de Jugones a consulté un avocat spécialisé pour s’enquérir des peines encourues par le Barça.

Et selon les informations du média espagnol, dans le meilleur des cas, les Culés écoperont d’une grosse sanction économique. Le club dirigé par Joan Laporta pourrait aussi être suspendu d’activité pendant 5 ans, ce qui empêcherait donc l’écurie barcelonaise de participer à la Liga. Une autre possibilité est que le club devrait restituer ses titres obtenus pendant la période en question. Toutes les Liga obtenues sur la période en question – qu’il faut encore définir exactement – pourraient donc être retirées à l’équipe de xavi.

Enfin, la sanction la plus dure serait une dissolution pure et simple du FC Barcelone. C’est-à-dire que le Barça n’existerait tout simplement plus. Selon El Chiringuito, cette hypothèse est très peu probable, mais qui reste tout de même une option. On imagine donc aisément que les catalans préparent déjà activement leur défense, eux qui ont nié catégoriquement tout acte illégale dans ce dossier.