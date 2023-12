Barça: « Soit nous nous donnons à fond, soit nous ne gagnerons rien », Xavi

-Publicité-

Mercredi soir, le FC Barcelone est difficilement venu d’Almeria (3-2), lors de la 18e journée de la Liga. Après la rencontre, l’entraîneur Blaugrana Xavi a allumé la prestation de ses joueurs.

Le FC Barcelone a disputé son dernier match de l’année 2023 Liga, ce mercredi soir. Le club catalan a battu Almeria (3-2), pour mettre fin à une série de trois matchs sans victoire. Mais ce fut un succès très difficile à obtenir. Tenu en échec 1-1 à la mi-temps, Xavi a procédé à deux changements, à savoir les entrées en jeu de Jules Koundé et de Ferran Torres pour voir les siens remporter la partie grâce à un doublé (3-2) de Sergi Roberto.

Une victoire importante certes, mais qui a tout agacé l’entraîneur Xavi. Sur la sellette, Xavi a poussé un bon coup de gueule contre ses joueurs lors de la conférence de presse d’après-match.

« La première période était inacceptable et je le leur ai dit. La pression et l’agressivité n’étaient pas acceptables. Soit on court comme des bêtes, soit ça ne vient pas à nous. Nous n’avons pas le Barça de 2010. L’année dernière, nous étions agressifs et nous avions une âme. Nous ne pouvons pas ne pas nous donner à fond. Soit nous nous donnons à fond, soit nous ne gagnerons rien. Nous devons nous réveiller. On ne peut pas pointer du doigt un joueur. C’est un problème général. L’intensité de la première période et de la seconde n’a rien à voir l’une avec l’autre. Malgré tout, on s’est créé deux ou trois occasions de but », a-t-il déclaré, relayé par Footmercato.

« Nous devons travailler comme des animaux »

Il ajoute: « Nous devons travailler comme des animaux. Je ne suis pas en colère. Je me suis plaint du manque d’âme de mon équipe. Le ballon brûle et ils ressentent la pression, mais je dois être plus exigeant avec les joueurs tout en les protégeant. Les sifflets du public sont normaux. Je ne les aime pas et je n’ai jamais sifflé de ma vie, mais je comprends les gens. On ne peut pas manquer d’âme. Par respect pour le club et l’écusson, il faut toujours se donner à fond et en première période, ça n’a pas été le cas. C’est ma responsabilité et ça ne se reproduira plus. ».

À la 18e journée du championnat, le FC Barcelone est troisième du classement de Liga, en attendant les matches du Real Madrid et de Girona. Au-delà du résultat, le club est aussi critiqué pour son manque de jeu sur le terrain. Il faudra régler ce problème lors de la prochaine année, pour éviter la saison sans titre.