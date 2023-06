Barça: Ronald Araujo explique comment arrêter Vinicius Jr

Dans un entretien accordé à The Athletic, le défenseur du FC Barcelone, Ronald Araujo est revenu sur sa rivalité naissante avec Vinicius Jr. L’Uruguayen estime que l’attaquant du Real Madrid est le meilleur joueur du monde en un contre un. Il a également donné une parade pour arrêter le brésilien.

Si les dernières confrontations entre le FC Barcelone et le Real Madrid ont offert du spectacle comme d’habitude, une nouvelle rivalité a également attiré l’attention. Le duel entre Ronald Araujo et Vinicius Junior, a été l’une des batailles les plus marquantes des clasicos cette saison, que ce soit en Liga, en Coupe du Roi ou en Supercoupe d’Espagne. Les deux hommes ont à chaque fois donné le meilleur d’eux même pour prendre le dessus sur l’adversaire. Pour The Athletic, Araujo est revenu sur cette nouvelle rivalité qui va certainement marquer le football dans les années à venir.

« Nous nous respectons beaucoup. Nous n’avions pas de relation avant, mais maintenant nous nous respectons et, pendant les matchs, nous parlons de tout. Nous sommes des joueurs professionnels et c’est très sain. Les duels font partie du football. C’est vrai qu’il y a beaucoup de bruit quand arrive un Clasico mais, entre nous, nous sommes très calmes et nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes« , a d’abord lâché le défenseur blaugrana, relayé par Real France.

« Vinicius Junior est le meilleur en un contre un aujourd’hui »

Il poursuit en faisant l’éloge du prodige brésilien: « Pour moi, Vinicius Junior est le meilleur en un contre un aujourd’hui. J’essaie de me concentrer et de croire en mon travail et en mon potentiel. Le plus important quand on joue contre lui, c’est de se concentrer parce que c’est un joueur qui court pendant les 90 minutes. Vous pouvez gagner six ou sept duels, mais sur l’un d’entre eux, il vous cassera les hanches et marquera un but contre vous ». Araujo veut toutefois continuer à affronter Vini: « Le truc, c’est que parfois il passe de zéro à 100 et buuff… Si Dieu le veut, il y aura beaucoup plus de duels à venir dans nos carrières. C’est magnifique« .

Malgré la difficulté de suivre le brésilien, Ronaldo Araujo a pu souvent bloquer Vinicius Jr. Invité par The Athletic a donné son secret, l’Uruguayen répond avec le sourire: « Je ne vais pas vous dire grand-chose parce qu’après, il saura ce que je vais faire« . Il donne toutefois une parade pour faire face à ce genre de joueur très technique. “S’ils sont très bons, ils attendent que vous, en tant que défenseur, fassiez une attaque, puis ils vous dépassent en dribblant. Je pense que cela m’est arrivé lors d’une action au Camp Nou ; j’ai essayé de lui prendre le ballon et c’est l’erreur que j’ai commise. Il vaut mieux attendre qu’ils prennent la décision« , explique Araujo. La prochaine confrontation entre les deux joueurs s’annoncent palpitante.

